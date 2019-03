Cineteca premiata a Silent Film Festival

BOLOGNA, 27 MAR - La Cineteca di Bologna sarà premiata con il 'San Francisco Silent Film Festival Award 2019' a maggio in California. Le motivazioni del riconoscimento indicano la Cineteca come uno "degli archivi cinematografici più importanti del mondo e un centro di ricerca, conservazione e restauro di film". Riceverà il premio il direttore Gian Luca Farinelli che mercoledì primo maggio terrà una lezione a Berkeley sul 'Grand Tour italiano', una serie di documentari girati tra il 1905 e il 1914. Con lui si è complimentato anche il sindaco Virginio Merola: "Un altro successo della Cineteca, orgoglio di Bologna nel mondo", ha scritto il primo cittadino su Twitter. Farinelli sarà premiato il primo maggio durante la sera di apertura del festival durante la quale verrà proiettato 'The Cameraman' di Buster Keaton, pellicola restaurata proprio dalla Cineteca.