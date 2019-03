Unica tappa italiana per Pablo Alboran

ROMA, 26 MAR - Pablo Alborán, uno fra i cantautori spagnoli più famosi al mondo, con milioni di fan in tutto il globo, farà tappa in Italia con un unico concerto a Roma il 22 giugno all'Auditorium Parco della Musica. Lo scorso 16 marzo, Pablo Alborán ha iniziato il suo "Prometo Tour" in America, uno show che unisce le tecnologie più avanzate e spettacolari al grande talento umano di Pablo. Alborán ha ripubblicato il suo nuovo album di successo "Prometo" con alcuni contenuti extra: alcune versioni acustiche, il concerto sold-out di Siviglia, un documentario sul tour e i videoclip delle hit di "Prometo". Il disco ha raggiunto la vetta di svariate classifiche musicali subito dopo la sua uscita. E' rimasto alla posizione #1 della classifica musicale spagnola per più di 8 settimane, conquistando 6 certificazioni Platino e divenendo l'album più venduto del 2017 e del 2018. L'album ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come "miglior album" nella categoria "pop latino".