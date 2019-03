Fiera ragazzi, al via 56/ma edizione

BOLOGNA, 26 MAR - Letteratura per bimbi e ragazzi a 360 gradi, dai libri cartonati ai romanzi, dagli audiolibri alle app per smartphone: il mondo dell'editoria d'infanzia si dà appuntamento a Bologna per la Fiera Internazionale del Libro per ragazzi, giunta alla 56/ma edizione, dal primo al 4 aprile. L'edizione 2019, presentata a Bologna a Casa Carducci, è ai nastri di partenza con numeri da record e, nonostante il mezzo secolo abbondante d'età, più giovane che mai. Oltre 1440 gli espositori che arriveranno a BolognaFiere, forte di due padiglioni completamente ricostruiti, da più di 80 Paesi. Paese ospite d'onore la Svizzera, mentre i grandi temi che faranno da sfondo alla fiera spaziano dalla cultura afroamericana al ritorno della scrittura a mano, dalle 'grandi donne' nella letteratura per ragazzi all'illustrazione internazionale. Con un occhio puntato alle direttrici del mercato: la Cina, gli audiobook, le librerie per ragazzi. Protagonista la città di Bologna con le iniziative parallele di 'Boom! Crescere nei libri'.