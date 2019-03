Camilleri inedito per 90 anni Gialli

ROMA, 26 MAR - Con il romanzo inedito 'Km 123' di Andrea Camilleri e una riproposta di "classici" prendono il via il 26 marzo i festeggiamenti per i 90 anni de 'Il giallo Mondadori'. I primi quattro polizieschi, con l'inedita veste grafica gialla, uscirono nel giugno 1929 dando inizio a una delle collane più longeve del panorama editoriale. In 'Km 123', pieno di humor e mistero, tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale per un brutto tamponamento sull' Aurelia. A riaccendere il telefonino è Giuditta, la moglie di Giulio che di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa ma un testimone sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente bensì un tentato omicidio. Tra le prime ristampe di classici, con nuova veste grafica e formato, escono 'La donna della domenica' di Fruttero&Lucentini, 'Il caso Kodra' di Renato Olivieri, 'I quattro giusti' di Edgar Wallace e 'La strana morte del signor Benson' di S.S. Van Dine.