A Milano i tesori della Ca' Granda

MILANO, 25 MAR - L'unico ritratto mai commissionato a Giovanni Segantini, ma anche capolavori di Mario Sironi, di Carlo Carrà, di Francesco Hayez: sono solo alcuni dei tesori che compongono il patrimonio di donazioni raccolto in quasi 700 anni dal Policlinico Ca' Granda di Milano, che da oggi sono visibili in una esposizione gratuita aperta al pubblico. L'inaugurazione avviene non a caso per la festa del Perdono istituita 660 anni fa da papa Pio II, alla presenza dell'arcivescovo Mario Delpini, del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco Giuseppe Sala e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Con la Festa del Perdono, che quest'anno cade proprio il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, da secoli si celebra la fondazione del nostro Ospedale - ha spiegato Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano - Quello dei Tesori della Ca' Granda è il giusto modo per rendere onore a questa tradizione".