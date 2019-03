Sulic (2Cellos) esegue Quattro Stagioni

TRIESTE, 25 MAR - Andrà in scena il 5 giugno prossimo, al Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la prima mondiale di "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi per violoncello solista, eseguita dal musicista sloveno Luka Sulic. A fianco dell'artista - classe 1987 - diventato una star di fama internazionale con i 2Cellos, si esibiranno gli orchestrali della Fondazione Lirica del Verdi. Dopo avere suonato nelle principali arene del mondo - dalla Royal Albert Hall di Londra all'Arena di Verona, passando per la Sydney Opera House, la Radio City Music Hall di New York e tantissime altre) - Sulic ha deciso di avviare contemporaneamente ai 2Cellos un nuovo progetto solista dedicato a una delle pagine più suggestive della storia della musica classica, "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi.