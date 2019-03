Rai2,cambio Povera Patria-Popolo Sovrano

ROMA, 25 MAR - Contenuti nuovi, riorganizzati in una forma più organica, talk show ma anche approfondimenti e grandi inchieste giornalistiche: sono i cardini dell'offerta in continua evoluzione di Rai2 che avvierà una riprogrammazione del proprio palinsesto. Povera Patria, il talk politico condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, dal 1 aprile andrà in onda il lunedì in seconda serata, mentre Popolo Sovrano si trasformerà in un programma di inchieste condotto da Daniele Piervincenzi, in onda il venerdì in seconda serata. "Con un grande programma di inchieste vogliamo rafforzare il palinsesto della seconda rete - dichiara il direttore di Rai2, Carlo Freccero - siamo alla ricerca continua di nuove strade per attrarre il pubblico. Ci siamo concentrati sui due programmi di punta dell'informazione della Rete, scegliendo soluzioni alternative che lascino crescere questi prodotti che forse all'inizio sono stati penalizzati dalla concorrenza. Il palinsesto di una rete deve essere vivo e mobile".