Da Genova al mondo, retrospettiva Carmi

BIBBIENA (AREZZO), 25 MAR - Dal racconto del porto e dei travestiti di Genova passando per Israele, la Sardegna, Parigi, il Venezuela, l'Afghanistan, l'Irlanda, l'India e la Sicilia attraverso l'occhio fotografico di Lietta Carmi. E' la nuova mostra retrospettiva 'Lisetta Carmi - Da Genova verso il resto del mondo' ospitata al Cifa - Centro italiano della fotografia d'autore, a Bibbiena (Arezzo) dal 30 marzo al 2 giugno. Il percorso espositivo è suddiviso in 11 temi: tra i reportage inseriti due ritratti del poeta americano Ezra Pound, scatti per i quali Carmi vinse nel 1966 il premio Niépce per l'Italia. Se si esclude il lavoro sulla metropolitana di Parigi dove le persone perdono la propria riconoscibile identità per diventare massa in movimento che percorre spazi artificiali e disumanizzanti, sono sempre le persone ad attrarre l'attenzione di Carmi che, come spiegato da lei stessa, ha "fotografato per capire".