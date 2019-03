Tv: Marco D'Amore, Gomorra è una cantera

ROMA, 25 MAR - "Quello che abbiamo condiviso in questi anni ce lo si porta dietro ma quando dici "azione" devi dimenticare i rapporti e consegnare a questo progetto delle scene memorabili". Marco D'Amore, l'attore che interpretava Ciro nelle prime tre stagioni di Gomorra, dopo che il suo personaggio è morto ritorna nella quarta stagione, in onda su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno) dal 29 marzo, ogni venerdì alle 21.15, passando dietro la macchina da presa a dirigere gli episodi 5 e 6."Raccolgo una eredità in un momento nodale, le dinamiche cambiano, i ruoli evolvono, le donne prendono potere e niente è come sembra - prosegue D'Amore -. Gomorra è il prodotto di un vivaio, perchè è una cantera (termine utilizzato in Spagna e in altri Paesi per indicare le scuole giovanili gestite dalle società sportive, ndr) che ha sviluppato professionalità incredibili. La qualità è altissima. Sono emerse tante individualità. Io per esempio sono stato un giovane buon giocatore che ha avuto il merito di proporsi per questo nuovo ruolo trovando il coraggio di Sky e Cattleya di accogliere questa proposta". (ANSA).