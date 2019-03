Incassi Usa, debutta in vetta horror Noi

ROMA, 24 MAR - Debutto in vetta alla classifica Usa per Noi, l'horror targato Universal per la regia di Jordan Peele, atteso in Italia il 4 aprile. Il film ha incassato ben 70 milioni di dollari in 3.741 sale del Nord America. Scende così al secondo posto Captain Marvel della Disney che fa suoi altri 35 milioni nel terzo weekend in sala, per raggiungere un totale di 321 milioni. L'avventura animata di Paramount Pictures Wonder Park è terza con 9 milioni di dollari per un totale in due settimane di 29 milioni di dollari.