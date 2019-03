Shazam!, diventare supereroi a 14 anni

ROMA, 24 MAR - Le benefiche dosi di humour e ironia in Wonder Woman e Aquaman hanno allontanato il mantello di cupezza 'cucito' sugli ultimi adattamenti di capisaldi DC Comics come Superman e Batman. Ora è Shazam! di David F. Sandberg, con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou in sala dal 3 aprile con Warner Bros, a portare una nuova ventata di leggerezza nei cinecomic del DC Extended Universe. Creato nel 1939 per la Fawcett Comics da Bill Parker e C.C. Beck con il nome di Captain Marvel, diventa Shazam (per evitare l'omonimia con il personaggio nato nel frattempo in Casa Marvel), quando la DC Comics, che ne acquisisce i diritti, comincia a pubblicarlo dal 1973. Un'identificazione con la parola magica che nella storia consente al 14enne Billy Batson, cresciuto senza genitori, di diventare, quando vuole, e senza perdere il suo cuore di bambino, un supereroe adulto invulnerabile, velocissimo, capace di volare e di scagliare fulmini.