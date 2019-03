Puccini a caccia di una verità dolorosa

ROMA, 24 MAR - "Una storia che in qualche modo può riguardare gran parte di noi perchè affronta il tema della rimozione. Ma questa donna con tutte le forze preferisce andare a fondo". Vittoria Puccini torna in tv come protagonista del crime psicologico 'Mentre ero Via', serie tv in 6 prime serate su Rai1 da giovedì 28 marzo con la regia di Michele Soavi. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta una produzione Endemolshine Italy e Rai Fiction. Al suo Fianco Giuseppe Zeno nel ruolo di Stefano. Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca, amministratore dell'azienda farmaceutica di famiglia, e l'avvocato Marco De Angelis presunto amante della donna e fratello di Stefano. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. Nel cast anche Stefania Rocca, una psicologa che cercherà di aiutarla, e Flavio Parenti, Carmine Bruschini, Francesca Cavallin.