Cutugno a Kiev, domani concerto

ROMA, 22 MAR - "E' stato bellissimo tornare in Ucraina. Avevo un cappello e gli occhiali e quando siamo andati al controllo dei passaporti, non mi hanno detto niente. Non mi hanno neanche fatto togliere cappello e occhiali. All'uscita c'era una troupe che mi ha intervistato, l'albergo è bellissimo. Tutto bene". Così Toto Cutugno racconta, in un'intervista a La vita in diretta su Rai1, il suo ritorno ieri sera a Kiev, dove domani terrà un concerto, nonostante la lettera inviata da alcuni deputati ai servizi di sicurezza del paese per chiedere di precludergli l'ingresso nel Paese per le sue presunte posizioni filorusse. "Questa gente ama la mia musica e non li voglio deludere", ha proseguito il cantante, che ha accartocciato una copia delle lettera inviata . "Voglio che questo deputato venga al mio concerto - ha affermato -. Io sono uno vero e in tutto il mondo la gente apprezza le mie canzoni. Questo deputato non può dire che sono una spia filocomunista, tiri fuori le prove. E' un'offesa alla mia dignità".