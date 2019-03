70% genitori legge un libro con i figli

MILANO, 22 MAR - Genitori e figli insieme anche attraverso la lettura: il 70% dei genitori legge un libro insieme al proprio figlio almeno ogni 2-3 giorni, mentre il 38% lo fa ogni giorno. E' quanto emerge da una ricerca commissionata da McDonald's a Kantar Italia, i cui risultati sono stati illustrati in occasione del lancio dell'iniziativa Happy Meal Readers, promossa da McDonald's Italia con l'obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura. La ricerca è stata effettuata su un campione rappresentativo di 600 genitori. Il momento preferito per la lettura insieme è quello della sera, prima di dormire per il 75% degli intervistati, mentre il 43% si dedica a questa attività il pomeriggio. Anche nell'era del digitale per i bambini il libro rimane quello di carta (93% dei casi), che è sempre presente nelle case delle famiglie italiane. Secondo i genitori poi è importate avvicinarsi alla lettura sin da piccolissimi