Mostra di calligrafie musicali a Bologna

BOLOGNA, 22 MAR - Le calligrafie musicali di uno dei più importanti calligrafi cinesi viventi, Lio Qi, professore della China Academy of Art, la più rinomata accademia d'arte della Cina, saranno esposte per la prima volta a Bologna dal 25 marzo all'8 aprile, nell'Aula magna della Biblioteca universitaria. Lunedì, durante l'inaugurazione (ore 17), il rettore Francesco Ubertini presiederà alla cerimonia di donazione di un prezioso libro da parte dell'artista, che darà vita a una performance calligrafico-musicale accompagnato dalle note del Collegium Musicum Almae Matris, calligrafando su un rotolo di venti metri posto al centro dell'Aula magna. Nella contemporaneità sono molti gli artisti che cercano di reinterpretare gli stilemi della calligrafia cinese tradizionale per dare vita a forme artistiche nuove e originali. Luo Qi è l'iniziatore di una nuova corrente di calligrafia contemporanea chiamata "calligrafismo", e parte proprio dalla riflessione sulla continuità tra calligrafia e musica per creare opere moderne.