Agnelli, 'Ossigeno' tra generazioni

MILANO, 22 MAR - Torna per la sua seconda stagione di fila il programma 'Ossigeno', condotto da Manuel Agnelli che racconta di musica ma anche di molto altro. In onda dal prossimo 4 aprile su Rai Tre, le puntate sono state pensate come un continuo dialogo tra parole e musica, attraverso un costante confronto tra Agnelli e i suoi ospiti, liberi di raccontare di volta in volta le loro esperienze, le loro canzoni, i loro libri e, più in generale, il proprio pensiero. Gli ospiti annunciati della prima puntata saranno Piero Pelù, Ivano Fossati, Fabrizio Bosso e Max Gazzè. Anna Calvi, una delle artiste internazionali più originali ed interessanti nel panorama contemporaneo, salirà sul palco del programma per esibirsi con 'As a Man'. "E' un programma che mi assomiglia molto - ha detto Agnelli - e il tema portante della seconda edizione è la transizione tra generazioni differenti".