Janelle Monae e Giorgia a Lucca Summer

LUCCA, 22 MAR - Doppio concerto, il 18 luglio, per Lucca Summer festival: sul palco di piazza Napoleone saliranno prima Janelle Monae e poi sarà la volta di Giorgia. Per Giorgia è un ritorno al Lucca Summer da cui mancava da 7 anni. Quella di Lucca sarà inoltre la prima data di Pop heart summer nights, sua tournee estiva. Oltre ai brani che hanno fatto grande la sua carriera Giorgia aggiungerà in scaletta quelli del suo ultimo album Pop Heart già certificato disco di platino. Janelle Monae è fresca del grande successo del suo terzo album Dirty Computer che le ha fruttato una nomination ai Grammy Awards come 'Album dell'anno' e vanta anche interpretazioni in due film di grande successo come Moonlight (premio Oscar come miglior film) e Il Diritto di Contare al quale farà seguito quella nel prossimo film di Robert Zemeckis.