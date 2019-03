Tante star ai Kid's Choice Awards

LOS ANGELES, 22 MAR - Si terranno il 23 marzo a Los Angeles i Nickelodeon Kids Choice Awards, i premi organizzati dal brand numero uno al mondo dell'intrattenimento per ragazzi. In gara e sul palco, oltre ai nomi internazionali, ci saranno anche i talenti nostrani. Nella categoria Cantante Italiano Preferito, si sfideranno: Irama, il vincitore della 17/a edizione di Amici che vanta un seguito di oltre un milione e 400 mila fan su Instagram; i Maneskin, il cui secondo posto nell'11/a edizione di X-Factor è stato più proficuo del gradino più alto del podio; Matteo Markus Bok, il quindicenne italo-tedesco voce del tormentone estivo El Ritmo e di una cover della canzone Shallow di Lady Gaga che ha macinato click; Shade, rapper italiano reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Federica Carta; e Ultimo, il cantautore che ha mal digerito il secondo posto a Sanremo e che forse spera di rifarsi ai KCA. Lo show, in onda venerdì 29 marzo alle 20 su Nickelodeon, sarà presentato da DJ Khaled.