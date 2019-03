Baglioni in Rai, colloquio dall'ad

ROMA, 21 MAR - Claudio Baglioni a Viale Mazzini per un colloquio - si apprende - con l'ad della Rai Fabrizio Salini. Sul tavolo, un bilancio generale dopo il bis dell'artista come direttore artistico e conduttore di Sanremo, ma non si esclude che si parli anche di progetti futuri. Baglioni intanto è tornato 'Al centro', con la seconda parte del tour che lo vede protagonista delle principali arene indoor d'Italia. Lo show - che nel complesso ha avuto 410mila spettatori, premiato come 'BestShow 2018' dalla rivista Sound&Lite - si chiuderà il 26 aprile a Firenze. Queste le prossime date: 22 e 23/3 al Pal'Art Hotel di Acireale (CT); 26 e 27/3 al Palasport di Reggio Calabria; 29 e 30/3 al Palazzo dello Sport di Roma; 2/4 a Pala Rubini Alma Arena di Trieste; 5/4 al Forest National di Bruxelles; 7/4 al Hallenstadion di Zurigo; 9 e 10/4 a RDS Stadium di Genova; 12 e 13/4 al Mediolanum Forum di Milano; 15 e 16/4 al Pala Verde di Treviso; 18/4 all'Adriatic Arena di Pesaro; 24 e 26/4 al Nelson Mandela Forum di Firenze.