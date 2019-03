Giovanni Truppi tra 'Poesia e civiltà'

MILANO, 20 MAR - Esce venerdì 22 marzo il nuovo album firmato da Giovanni Truppi intitolato 'Poesia e civiltà'. Le canzoni in scaletta, nel nuovo lavoro del cantautore, sono undici e vanno da 'Borghesia', ovvero il singolo che ha anticipato la pubblicazione dell'album al completo, fino ad 'Ancient society', passando anche per 'Adamo', 'I miei primi sei mesi da rockstar' e 'Le elezioni italiane del 2018'. L'album sarà anche il protagonista di un tour in partenza il 4 aprile da Terni (Sala dell'Orologio). "Ho scelto queste parole per il titolo - ha detto Truppi - perché sono un punto di riferimento e pensavo fosse necessario comunicarle in questo particolare momento".