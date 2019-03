Romics, da 80 anni Batman a Radcliffe

ROMA, 20 MAR - La prima tappa italiana dei festeggiamenti ufficiali Dc Comics per gli 80 anni di Batman, con iniziative come una mostra di tavole originali realizzate da grandi artisti italiani e internazionali e un focus sul rapporto tra il supereroe e l'Italia; il ritorno di Cristina D'Avena con il nuovo album, e fra le anteprime, le prime due puntate di Miracle Workers, nuova serie con Steve Buscemi nei panni di Dio e Daniel Radcliffe in quelli di un angelo. Saranno fra i momenti clou della 25/edizione di Romics, dedicata a fantascienza, fantasy e supereroi. Il grande appuntamento internazionale su fumetto, animazione, games, cinema e entertainment, che si tiene due volte l'anno nella Capitale, sarà in cinque padiglioni della Fiera di Roma, dal 4 al 7 aprile. I Romics d'oro alla carriera andranno a Willem Dafoe, Reki Kawahara, Ryan Ottley, Alessandro Bilotta, George Hull. Tornerà Giorgio Cavazzano, con con una grande mostra di originali, tutti dedicati alla fantascienza e al fantasy.