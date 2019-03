In Congresso Usa musica Lauper e Jay Z

NEW YORK, 20 MAR - La musica di Cindy Lauper e Jay-Z sarà preservata dal Congresso. I due artisti entrano infatti a far parte del National Recording Registry per la loro importanza culturale, estetica e storica. I due artisti fanno parte di una rosa di 25 nomi annunciata oggi. Tra questi anche le canzoni più famose di Sam & Dave, gli Earth Wind & Fire, la musica del film 'Super Fly' nonchè una registrazione del senatore Robert F. Kennedy mentre annuncia alla folla a Indianapolis che Martin Luther King Jr. è stato assassinato. "Il National Recording Registry - ha spiegato la bibliotecaria del Congresso Carla Hayden - onora la musica che arricchisce lo spirito, le voci che raccontano la nostra storia e i suoni che rispecchiano le nostre vite. La Biblioteca del Congresso lavora per preservare i suoni e i momenti nel tempo che riflettono il nostro passato, presente e futuro".