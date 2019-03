Mamma e papà gratis a live Sfera Ebbasta

ROMA, 20 MAR - Mamma e papà gratis al concerto di Sfera Ebbasta. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla tragedia di Corinaldo - sei morti nella discoteca in cui era atteso l'artista lo scorso dicembre - il rapper apre le porte dello Sfera Ebbasta Popstar Tour ai genitori dei fan attraverso la Family Pack, una speciale iniziativa che consentirà a un genitore di accompagnare e partecipare a titolo gratuito ad uno dei concerti previsti nelle principali arene indoor nel mese di aprile. Ogni minorenne - per due settimane e fino a esaurimento posti - che compra un biglietto per lo show, avrà diritto a un ticket omaggio per l'adulto che lo accompagnerà (scrivendo a biglietti@thaurus.it e fornendo i documenti richiesti). "Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo - spiega Sfera - è un posto dove ci si diverte. Mi sono messo nei loro panni che hanno visto l'idolo dei loro figli, ancora ragazzini, additato dai giornali e dalle tv come se fosse un mostro".