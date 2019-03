Booking.com lancia la casa dell'Unicorno

ROMA, 20 MAR - La Unicorn House? Esiste e si trova nel centro di Milano. Per celebrare la Festa Mondiale dedicata alla creatura leggendaria che si celebra il 9 aprile, Booking.com, offre a tre gruppi di ospiti la possibilità di realizzare il proprio sogno soggiornando in un appartamento completamente arredato a tema disponibile durante la Design Week. L'esperienza è appositamente pensata in ogni minimo dettaglio per rendere omaggio al mitico unicorno, dai mobili alle lenzuola, passando per la facciata stessa dell'edificio, letteralmente ricoperta da stelle, nuvole colorate e arcobaleni scintillanti. "Questa coloratissima e fantasiosa casa - dice Alberto Yates, Regional Manager di Booking.com - è solo una degli oltre 5,7 milioni di unità in case, appartamenti e altri posti davvero particolari dove soggiornare, prenotabili su Booking.com". Su www.booking.com/hotel/it/the-unicorn-house.html informazioni e prenotazioni.