Ragazzo ultimo banco, regia J. Gassmann

MILANO, 20 MAR - Con il canone del bildungsroman, il romanzo di formazione, che viene però capovolto, Jacopo Gassmann, talentuoso figlio del grande Vittorio, è alla sua prima regia al Piccolo Teatro di Milano con 'Il ragazzo dell'ultimo banco' dello spagnolo Juan Mayorga. Lo spettacolo, in prima nazionale da domani al 18 aprile, è stato definito nella presentazione come una lucida parabola, inquietante come un thriller, che si sostanzia in un rapporto fra finzione e realtà fra lo studente Claudio (Fabrizio Falco) e il professore German (Danilo Nigrelli). Claudio viene da una famiglia disagiata, la madre tra l'altro lo ha abbandonato da piccolo. Rivela un particolare talento per la scrittura e racconta "a puntate" il rapporto con un compagno di classe che aiuta negli studi e che è di famiglia molto borghese. E' vero quel che narra? Ne nasce uno spaccato di una società economicamente divaricata e in cui l'ascensore sociale appare bloccato.