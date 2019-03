Marillion, 2 date in Italia per 40 anni

ROMA, 19 MAR - I Marillion, band della seconda generazione del prog-rock made in England, torneranno a suonare nel Regno Unito e in Europa nel 2019 per festeggiare i 40 anni di carriera. Tappa anche in Italia: il 12 dicembre a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, e il 13 a Padova, al Gran Teatro Geox. Sul palco anche elementi orchestrali: il quartetto d'archi "In Praise of Folly", oltre a Sam Morris al corno francese ed Emma Halnan al flauto. La band suonerà brani tratti dalla sua quarantennale carriera, senza contare che il 2019 è l'anno delle celebrazioni per i 30 anni di presenza del frontman Steve Hogarth nel gruppo. "Sono passati davvero 30 anni?!", ha dichiarato Hogarth, per poi aggiungere: "Steve Rothery mi ricorda che ricorre anche il suo 40/o anniversario, quindi si tratta di una doppia celebrazione. Aggiungeremo questi sei meravigliosi musicisti alla band per l'intero tour: splendidi professionisti nonché buoni amici, e abbiamo già dato prova della chimica che abbiamo insieme sul palco".