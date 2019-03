Antonacci-Pausini, nuovo singolo

ROMA, 19 MAR - Venti anni di amicizia e di collaborazione. Ma ciò che non era mai successo finora tra Biagio Antonacci e Laura Pausini è che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci. Succede ora con "In questa nostra casa nuova", brano disponibile dal 22 marzo. La canzone (su etichetta Iris distribuita da Sony Music) nasce dal desiderio dei due artisti di continuare a percorrere insieme un momento di condivisione, proprio come accadrà in occasione del tour che terranno negli stadi italiani la prossima estate "Laura Biagio Stadi 2019". Il via il 26 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari, poi il 29 giugno all'Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio a San Siro a Milano, l'8 luglio all'Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio al Dall'Ara di Bologna, il 17 luglio all'Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio all'Adriatico di Pescara, il 27 luglio al San Filippo di Messina e l'1 agosto alla Fiera di Cagliari.