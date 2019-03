Giffoni, numeri record per giurie

SALERNO, 19 MAR - E' record di numeri per le giurie della 49/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 19 al 27 luglio, con 200 posti in più rispetto allo scorso anno. In totale 5800 giurati: 3200 Elements, 420 Masterclass, 400 Parental Experience e 1780 Generator. Già il 18 luglio i giurati potranno vivere - in attesa dell'inizio della manifestazione - un happening musicale, maratone cinematografiche e una grande festa durante la quale incontreranno per la prima volta i loro coetanei e compagni di giuria. Sono migliaia le richieste giunte da ogni angolo del mondo, e in pochissime settimane, all'Ufficio Giurie, per le sezioni Elements, Generator, Masterclass e Parental Experience, e da tutta Italia per il nuovo progetto Ambassador.