Maraini, Tascabili perfetti, 70 anni Bur

ROMA, 19 MAR - Emily Dickinson e la creatività femminile negata, Conrad e il doppio, Lucrezio e la natura, Gogol e la caricatura, Hawthorne e l'abuso del potere nei confronti delle donne, Apuleio e la trasformazione, Erodoto e l'immaginazione che si mescola con la storia. Sono gli autori scelti da Dacia Maraini per festeggiare i 70 anni della Bur, la mitica collana di tascabili su cui la scrittrice Premio Strega e Campiello si è formata. "Ho indicato questi autori non solo perché mi hanno aiutato a formarmi, mi hanno dato delle emozioni e sono stati importanti, ma perché i temi dei loro libri sono tutti universali" dice all'ANSA la Maraini dei suoi 7 Bur del cuore e aggiunge: "Tra gli italiani avrei messo Giacomo Leopardi". "La mia prima formazione con i classici è stata con il catalogo Bur. Erano libri molto piccoli, li tenevo in tasca quando andavo a scuola e mi sono stati utilissimi, perché erano accompagnati da un apparato critico semplice ma profondo, ben fatto, adatto per i ragazzi. La Bur era straordinaria".