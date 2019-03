Nuove nomine alla narrativa Mondadori

ROMA, 19 MAR - Donatella Minuto è la nuova responsabile della narrativa straniera di Mondadori. Contestualmente ad Alberto Gelsumini, già responsabile editoriale della Varia, viene affidata anche la linea narrativa Young Adult. Entrambi rispondono a Francesco Anzelmo, direttore editoriale della casa editrice. Donatella Minuto, nata a Milano nel 1971, laureata in Lettere moderne all'Università Statale di Milano, dopo esperienze editoriali in Fazi, Bur e Il Saggiatore, dal 2010 al 2017 ha lavorato in Giunti Editore, dove negli ultimi anni ha diretto la narrativa italiana e straniera. Alla fine del 2017 è entrata in Mondadori come senior editor della Narrativa Straniera. Alberto Gelsumini, nato a Prato nel 1978, è laureato in scienze della Comunicazione all'Università di Bologna e, dopo esperienze nel giornalismo e nella televisione, è entrato in Mondadori come editor nel 2003. Dal 2015 è il responsabile editoriale della Varia.