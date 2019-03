200 sale per La gabbianella e il gatto

ROMA, 19 MAR - Sono oltre 200 le sale che da giovedì 21 a domenica 24 marzo proietteranno "La gabbianella e il gatto" il film di Enzo d'Alò, con i disegni di Walter Cavazzuti e le ambientazioni di Michel Fuzellier. Un vero e proprio evento cinematografico, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con RTI, Infinity e con ECI Consorzio Esercenti Cinema. Per i nuovi piccoli spettatori sarà una sorpresa di cui innamorarsi per la prima volta. "La gabbianella e il gatto" affronta temi di grande attualità ancora oggi, come la libertà, l'accoglienza, l'accettazione di sé, l'integrazione e l'inquinamento. Uscito nel Natale 1998, è ancora oggi il cartoon italiano più visto di sempre. Ispirato al capolavoro bestseller di Luis Sepúlveda "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" (Salani Editore e Guanda Editore) il film venne premiato con il Nastro d'Argento e ricevette il Premio del Pubblico al Festival di Montreal del 1999. Tra le 'voci': Carlo Verdone, Antonio Albanese lo stesso Sepúlveda.