130 buyers tv a Torino per Screenings

TORINO, 19 MAR - Operatori del mercato televisivo, nazionale e internazionale, rappresentanti delle istituzioni del cinema, molti volti noti e celebrities del piccolo e del grande schermo si ritrovano a Torino, dal 3 al 5 aprile, per la 23/a edizione degli Screenings, promossi da Rai Com per presentare in anteprima le novità Rai sul mercato. Sono attesi oltre 130 buyers di programmi televisivi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, che si terrà al Museo del Risorgimento, è sostenuta da Film Commissione Torino Piemonte, Fip e Regione Piemonte. E avviene a ridosso di un altro evento internazionale legato alla programmazione tv, Cartoons on the Bay, dall'11 al 13 aprile. "Siamo l'unica tv al mondo ad organizzare un evento del genere - dice Davide Bogi, responsabile di Sviluppo Business Rai Com - un momento importante per noi, che quest'anno ha visto un aumento del 40% di adesioni".