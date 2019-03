Tintoretto a Washington, tre mostre

WASHINGTON, 19 MAR - Washington celebra il genio di Tintoretto (1518/1519-1594) nel 500/o anniversario della nascita con tre mostre in contemporanea alla National Gallery of Arts (Nga), una delle massime istituzioni museali degli Stati Uniti, e un simposio internazionale all'ambasciata d'Italia. La prima esposizione, e la più attesa, è "Tintoretto: artista del Rinascimento veneziano", unica altra tappa dopo l'esposizione nel Palazzo Ducale della città lagunare. Sarà inaugurata il 24 marzo, dopo la preview per la stampa alla quale hanno preso parte tra gli altri la neo direttrice del museo, Kaywin Feldman, l'ambasciatore d'Italia negli Usa Armando Varricchio, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e i due curatori della mostra, Frederick Ilchman e Robert Echols. Organizzata in collaborazione con la Fondazione dei Musei Civici di Venezia e le Gallerie dell' Accademia, sarà la prima retrospettiva di Tintoretto nel nord America.