Una serie sulle start up in onda su Sky

MILANO, 19 MAR - Una docu-serie sulle start up andrà in onda dal 25 marzo su Sky Uno. In 15 puntate (dal lunedì al venerdì alle 18.50) le telecamere di 'B Heroes' seguiranno 20 imprese innovative per raccontarne bisogni ed esperienze. Il 12 aprile sarà svelato chi si aggiudicherà un investimento di 500 mila euro. Il programma è ideato da Fabio Cannavale, fondatore di lastminute.com, e realizzato con Intesa Sanpaolo. B Heroes infatti è anche un percorso di tutoraggio per far crescere le imprese. "Le start up hanno bisogno di un terreno di confronto - ha spiegato Cannevale -. Con B Heroes vogliamo metterle in contatto con importanti imprese del settore, in un percorso di accelerazione in cui potranno verificare se la loro idea di business funziona". Al suo fianco Teresio Testa, responsabile sales and marketing imprese Intesa e dg Mediocredito Italiano, che ha ricordato che Intesa ha erogato 1,8 miliardi a progetti innovativi sostenendo 2.500 start up.