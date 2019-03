Bonisoli, 8,5mln per il Teatro Regio

TORINO, 19 MAR - Il ministero dei Beni Culturali investirà 8,5 milioni per il Teatro Regio di Torino da utilizzare per interventi strutturali. Lo ha annunciato il ministro Alberto Bonisoli al termine dell'incontro con la sindaca Chiara Appendino e i vertici dell'ente lirico. "Avevo già discusso con la sindaca di un possibile investimento - spiega Bonisoli -. Abbiamo visto il piano industriale e a questo punto sono contento di dirvi che lo abbiamo accettato. Siamo quindi pronti ad investire 8,5 milioni, che verranno destinati per diverse opere di ristrutturazione, in particolare della scena teatrale, per poterla meccanizzare, il che farà sì che il teatro risulti essere molto più efficiente e moderno". Il ministro spiega che il finanziamento è stato approvato ieri "ed è mio interesse che i fondi vengano spesi, questa è la mia preoccupazione principale. Per quanto riguarda i lavori - conclude - mi raccomando la giusta celerità, vogliamo spendere i fondi nel giro di 18 mesi".