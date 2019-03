Il Nostro Pianeta, serie Netflix

ROMA, 19 MAR - Vivere in prima persona la storia meravigliosa e straordinaria della nostra terra: Netflix ha diffuso il trailer esteso della docuserie originale 'Il nostro pianeta', che debutterà sul colosso streaming in tutto il mondo il 5 aprile. Dall'ideatore di Pianeta Terra, questa serie in otto parti offre immagini inedite della flora e fauna selvatica e dei loro habitat, ribadendo anche l'importanza del mondo naturale per l'umanità e le indicazioni per preservarlo. Ad accompagnare Il Nostro Pianeta un backstage, disponibile simultaneamente su Netflix. Oltre a Sir David Attenborough, avrà dieci narratori locali per dieci lingue corrispondenti, tra cui Penélope Cruz per lo spagnolo iberico e Salma Hayek per quello dell'America Latina. E' stato girato in 50 paesi, in 4 anni, in tutti continenti, con una troupe di oltre 600 membri, ed è incentrato sulla diversità degli habitat presenti sul nostro pianeta, dalle zone selvagge dell'Artico, gli abissi, gli immensi territori dell'Africa e le giungle del Sud America