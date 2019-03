Leo Gassmann, esce Cosa sarà di noi?

ROMA, 19 MAR - Esce, venerdì 22 marzo, "Cosa sarà di noi?", il nuovo singolo di Leo Gassmann, un brano scritto e prodotto dallo stesso giovane artista e arrangiato da Matteo Costanzo. Leo, che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor arrivando alle semifinali, ha anche realizzato l'illustrazione per la copertina del singolo. "Un brano che nasce sotto un cielo stellato di notte quando il resto del mondo dorme e ci si trova a confidarsi con le uniche cose che rimangono: se stessi, la luna e il cielo", racconta Gassmann, figlio di Alessandro e Sabrina Knaflitz. In occasione dell'uscita verrà reso disponibile il video ufficiale del brano per la regia di Riccardo Cesaretti.