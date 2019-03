Passione per l'arte di Piccioni

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 18 MAR - Arte e letteratura uniti nella mostra 'Burri Morandi e altri amici. La passione per l'arte di Leone Piccioni'. L'esposizione è in programma a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca) dal 15 giugno al 15 gennaio prossimi. La mostra, curata da Piero Pananti e Gloria Piccioni, figlia del critico letterario, propone una raccolta di 108 opere realizzate dai più noti artisti italiani e internazionali - oltre Burri e Morandi Carrà, Ceroli, De Pisis, Guttuso, Maccari, Mafai, Manzù, Marcucci, Rosai, Severini, Schifano, Viani, per citarne alcuni - accogliendo anche ricordi della carriera di Piccioni e del legame che lo ha unito a ogni singolo autore in esposizione. A corredo della mostra, ci saranno scritti, foto e video, che ritraggono il critico letterario con tutti i maggiori scrittori, poeti e artisti del '900, con i quali intrattenne corrispondenza letteraria per gran parte della sua vita.