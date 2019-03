Accusata stregoneria, risponde con fiaba

MILANO, 18 MAR - Poco meno di un anno fa era stata accusata di stregoneria, per aver portato 'Fiabe e racconti dal mondo' in una scuola primaria del bresciano, donando amuleti ai bambini coinvolti nel progetto. Un laboratorio che non era piaciuto a qualche maestra o a qualche mamma, tanto che era rimbalzato sui media locali, fino a diventare oggetto dell'attenzione del senatore leghista Simone Pillon, che aveva annunciato "un'interrogazione parlamentare sulla stregoneria nelle scuole". Oggi l'educatrice Ramona Parenzan annuncia la pubblicazione di un 'Alfabetiere interculturale' "che non è una risposta diretta a Pillon - precisa - ma una reazione a quello che è successo. In pochissimo tempo ho perso tanti lavori nelle scuole, ero distrutta, ma poi ho utilizzato questo brutto evento e ho colto la sfida: se non vogliono l'intercultura, mi sono detta, io scrivo un altro libro". E' nata così - insieme a Silvia Bertussi - l'idea di questo Alfabetiere illustrato per bambini che celebra la diversità culturale e la sua ricchezza.