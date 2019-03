Docu National Geographic su ponte Genova

ROMA, 18 MAR - Genova, 14 agosto 2018. La città si sveglia sotto una pioggia fitta e pesante. Alle 11.36 un boato cancella in un istante il rumore dell'acqua che cade, quello dei clacson delle auto incolonnate verso il ferragosto, le voci di un'intera città. È crollato il ponte Morandi che collega la riviera di Levante con quella di Ponente e nel collasso ha portato con sé anche 43 vite in una giornata tragica per Genova e per l'Italia intera. National Geographic (canale 403 di Sky) torna a quel giorno drammatico con il documentario 'Il ponte di Genova: cronologia di un disastro', in onda il 16 maggio alle 20.55. Le testimonianze di chi si è salvato, quelle di chi ha lavorato giorno e notte nella speranza di trovare vita sotto le macerie e la voce dei maggiori esperti di statica e di ingegneria cercheranno di rispondere alle domande che tutti si pongono: cos'è successo realmente quel giorno a Genova? Quali sono le cause tecniche del disastro? E cosa possiamo fare per evitare il ripetersi di simili incidenti in futuro?