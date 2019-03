Successo per il Barbiere di Siviglia

BOLOGNA, 18 MAR - Il 'Barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini proposto il 17 marzo i al Teatro Comunale di Bologna in un nuovo allestimento del regista Federico Grazzini (al debutto in Sala Bibiena) può essere visto come la rivincita del sovrintendente Fulvio Macciardi. Accusato di avere messo assieme un cartellone tradizionale con i soliti titoli, il nuovo responsabile della Fondazione ha visto ieri un teatro pienissimo con la gente che rideva a crepapelle e si divertiva guardando il capolavoro rossiniano presentato con scene light, costumi vivaci e fantasiosi, e una regia forse un po' caricata di gag ma mai eccessiva, con qualche flebile richiamo al mondo circense del miglior Fellini. E omaggiando l'idea, peraltro insita nell'opera, del teatro nel teatro, con una Siviglia da favola. La follia organizzata del pesarese ha trovato buona sponda nell'ottimo cast capitanato dal Figaro espertissimo di Roberto De Candia protagonista di grande livello, sempre un po' su di giri ma di resa sicura, vocalmente e scenicamente.