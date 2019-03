Colin, Sudari come stracci di parole

ROMA, 18 MAR - Tre monumentali "roto-pitture", cariche di sedimentazioni cromatiche, di striature ripetute, di campiture dilatate nello spazio, realizzate su tessuti in poliestere, usati per "rimuovere" simbolicamente le parole e le immagini nella produzione editoriale: sono le opere che compongono la mostra "Sudari" di Gianluigi Colin, fino al 10 maggio al secondo piano dell'Auditorium Conciliazione di Roma, presso Visionarea Art Space, progetto che, per il terzo anno consecutivo, vede il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. Inaugurata il 12 marzo, la mostra presenta lavori inediti e site specific con i quali l'artista si appropria di grandi tessuti utilizzati per pulire le rotative di quotidiani e di stabilimenti di arti tipografiche: attraverso veri e propri "stracci di parole", l'obiettivo è riflettere sul grado zero della scrittura, sul rapporto tra immagini e testo, ma anche sul sistema dei media