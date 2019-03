Ligabue, non cambia la voglia di suonare

REGGIO EMILIA, 18 MAR - Una sorta di anteprima assoluta del prossimo tour, quella portata in scena il 17 marzo da Ligabue nella Fonderia Italghisa di Reggio Emilia. Con una scaletta dedicata al nuovo album 'Start' - che ha esordito in testa alla classifica - oltre ad alcune hit pescate dalla sua carriera, il rocker di Correggio si è presentato sul piccolo palco del club davanti ad un ristretto pubblico, composto dal fan club, amici (compresi quelli a cui ha dedicato 'Ancora noi') e invitati vari, assieme alla sua band al gran completo. "Nel 1992 alcuni di voi non erano ancora nati - ha detto Ligabue per introdurre la nuova 'Io in questo mondo' - ma è qui che abbiamo fatto il primo raduno. Sono cambiate tante cose in questi anni, ma non la voglia di suonare". Nove le date già confermate per il tour estivo, che parte il 14 giugno da Bari e chiude il 12 luglio a Roma. In mezzo, Messina (17 giugno), Pescara (21 giugno), Firenze (25 giugno), Milano (28 giugno), Torino (2 luglio), Bologna (6 luglio) e Padova (9 luglio).