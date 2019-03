Paesaggi... immaginari in Reggia Portici

PORTICI (NAPOLI), 18 MAR - E' intitolata 'Paesaggi... immaginari' la mostra di arte contemporanea che venerdì 22 marzo alle 17.00 sarà inaugurata nella Reggia di Portici, tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale borbonica e della sua corte. Ad esporre saranno 21 artisti, tra cui fotografi e scultori, impegnati a rappresentare il paesaggio secondo una propria visione provando ad esplicitare le loro emozioni al pubblico. "L'arte si nutre e al contempo nutre il mondo, si meraviglia e meraviglia, si racconta e narra, si incuriosisce e si fa curiosa, coniuga l'uomo e il mondo, ricollega il cordone ombelicale tra noi e lo spazio, tra la nostra mortalità e l'eternità del cosmo", spiegano gli organizzatori. "Gli artisti in mostra si esprimono con stilistiche e tecniche diverse, ma in questo percorso espositivo sono accomunati dalla capacità di raccontarci il mondo delle loro visioni stimolando nello spettatore la nascita di una nuova meraviglia dello sguardo".