Spadini, lo scultore amato dalle star

ROMA, 17 MAR - Cominciò quasi per gioco a modellare figure in ceramica subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. In pochi anni diventò lo scultore prediletto dalle stelle del cinema americano, dai grandi nomi della moda e del jet set internazionale. Lauren Bacall, Henry Fonda, Douglass Fairbanks jr erano tra i suoi ammiratori negli States. In Italia a richiedere i suoi lavori erano Alberto Sordi, gli stilisti Alberto Fabiani e Simonetta Colonna di Cesarò, la contessa Marina Cicogna. Andrea Spadini (1912-1983) fu scultore "fuori tempo" e anticonformista per la scelta di ispirarsi ai modelli della classicità, incurante delle mode e dell'influenza esercitata dalle avanguardie. Negli anni Sessanta, quando sulla scena dell'arte soffiava il vento dell'Informale, lui guardava al Seicento, e a Bernini in particolare. A raccontarlo, dal 19 marzo al 18 maggio, è la mostra curata da Monica Cardarelli, nella sua Galleria del Laocoonte e in altre due sedi espositive di Roma, che riunisce 80 sculture e altrettanti disegni.