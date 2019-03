In 25mila a Libri Come, tanti giovani

ROMA, 17 MAR - Si chiude con circa 25 mila presenze la 10/a edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco dedicata quest'anno al tema della libertà. Dopo l'inaugurazione in 10 Biblioteche di Roma e gli incontri per le scuole, per 4 giorni si sono avvicendati, oltre 250 scrittori, intellettuali, artisti, studiosi. Tra questi Javier Cercas, Slavoj Zizek, Franco Piersanti, Clara Usón, Antonio Pennacchi, Andrea Carandini, Tomaso Montanari, Edoardo Albinati, Mario Martone, Gianrico Carofiglio, Michela Marzano, Francesco Piccolo, Sandro Veronesi, Massimo Recalcati, Marco Missiroli, Maurizio De Giovanni, Carlo Verdelli, Alberto Angela, Michela Murgia, Nadia Terranova. "Tanti i momenti da ricordare di questa edizione: dal lavoro all'amore, alla guerra, al dolore, all'arte, ma soprattutto l'Europa", dice Sinibaldi. "E sono stati soprattutto i giovani che hanno affollato l'Auditorium, segno che c'è una grande volontà di informarsi e una grande sete di sapere".