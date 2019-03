Banco del Mutuo Soccorso, nuovo singolo

ROMA, 17 MAR - Il Banco del Mutuo Soccorso, la leggendaria progressive rock band italiana, pubblica 'I ruderi del gulag', primo singolo di 'Transiberiana', che uscirà il 10 maggio e sarà il primo album di inediti in 25 anni. 'I ruderi del gulag' è un brano sofisticato e concettuale, composto da Vittorio Nocenzi e dal figlio Michelangelo Nocenzi. I testi sono stati curati dallo stesso Vittorio con l'ausilio di Paolo Logli, scrittore e sceneggiatore molto vicino al Banco sin dagli anni '70. Il pezzo racconta di un incontro tra persone che stanno facendo un viaggio verso la meraviglia e lo stupore, con l'animo aperto ad accogliere le diversità, e trovano invece un luogo dove la diversità è stata repressa e perseguitata come pericolosa e contraria. Il Banco del Mutuo Soccorso di recente ha annunciato la firma con Inside Out Music/Sony Music Group.