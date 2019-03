In tv il lato oscuro di R.Kelly

ROMA, 17 MAR - E' diventato una star internazionale con il brano I believe I can fly. Ha collaborato con Michael Jackson, Celine Dion e Lady Gaga. Ha venduto milioni di album e vinto diversi Grammy. Ma R. Kelly, cantante e produttore musicale, nasconderebbe un lato oscuro. A svelarlo la docu-serie R. Kelly: vittime di una popstar, in onda dal 18 marzo alle 22.00 su Crime+Investigation (Sky, canale 119) dopo il successo della messa in onda negli Usa. R. Kelly è stato spesso al centro dell'attenzione dei tabloid americani. Giovani donne, alcune minorenni, vivevano controllate a vista, aggredite verbalmente e punite fisicamente dal cantante qualora non gli avessero obbedito. Dalle pagine di gossip la vita di R. Kelly si è trasferita nelle aule dei tribunali, dove però le accuse di violenza, molestie sessuali e pedofilia non hanno trovato conferma. Ora, per la prima volta in tv, familiari, colleghi e stretti collaboratori di Kelly si sono fatti avanti con nuove accuse contro il comportamento violento del cantante.