Sepe, 21/3 esce The cat with the hat

ROMA, 17 MAR - Esce il 21 marzo il nuovo album di Daniele Sepe, The cat with the hat: il numero 28 per il musicista e compositore napoletano. Il disco è un omaggio al sassofonista Gato Barbieri, realizzato con brani che non fanno parte del repertorio dell'artista argentino, ma, per dirla con le parole di Sepe, "nello scegliere cosa suonare non ho avuto dubbi: inutile ripercorrere brani suoi, giusto un paio, dopo tutto se uno vuole sentirli sente le sue versioni. Ma ho voluto scegliere una serie di brani, molti tradizionali, che ho sempre cercato di immaginare come li avesse suonati lui". Nel disco, decine di musicisti, provenienti dai quattro angoli della Terra. Ospiti dell'album sono il batterista statunitense Hamid Drake, già collaboratore di artisti come Herbie Hancock, Archie Shepp, Bill Laswell, Don Cherry, il talento di Stefano Bollani e di Roberto Gatto, Daniele Sansone (voce dei Foja), la cantante Lavinia Mancusi.