Hermès, 15 mila visitatori per la mostra

ROMA, 16 MAR - Boom di visitatori per Hermès in mostra a Roma. Tra lunghe code, si è conclusa il 16 marzo al Museo dell'Ara Pacis Hermès - Dietro le quinte, nuova tappa del Festival itinerante del savoir faire con cui la maison parigina ha voluto raccontare arte e segreti di dieci dei suoi mestieri, dal sellaio all'orologiaio o il guantaio, con gli artigiani al lavoro pronti a mostrare la loro esperienza e tecniche d'eccellenza e a rispondere alle domande del pubblico. Dall'8 al 16/3, sono stati quasi 15 mila i visitatori accorsi a scoprire come nasce una borsa Kelly, come si cuce (rigorosamente a mano) una cravatta o quanta attenzione occorre per dar vita a un Carré dipinto con la tecnica 'alla lionese'. Tantissimi i giovani, con molti studenti delle Accademie di costume e moda, e 400 presenze anche alle tre conferenze durante la settimana di apertura. Nata nel 2011, inizialmente come Festival des métiers poi diventata Hermès Dietro le Quinte, dopo 35 edizioni in giro per il mondo la mostra è ora attesa in Cina.